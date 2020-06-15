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Андрей Клычков: ситуация с коронавирусом сложная, но возможность снятия ограничительных мер - обсуждается

Об этом сегодня на заседании правительства Орловской области говорил губернатор. При этом он отметил: такие санитарно-эпидемиологические нормы, как ношение масок и перчаток в общественных местах, будут сохранены.


В регионе число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции перевалило за три с половиной тысячи человек. Прирост продолжается. На сегодняшний день выявлено пять очагов инфицирования в организациях области и более 300 - семейных. Продолжается работа над созданием коечных мест. Они развернуты на базе больницы им. Боткина и им. Семашко, НКМЦ имени Круглой, а также Мценской и Ливенской ЦРБ. На заседание прозвучала информация, что создан месячный запас СИЗов для медицинских работников.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Региональная система здравоохранения продолжает работать в режиме повышенной готовности, увеличен коечный фонд медучреждений, постоянно проводится дооснащение СИЗ, создан месячный запас лекарственных препаратов. Держим на контроле выплаты медицинским работникам и социальным работникам».



Анна Вайсергисер
15 июня 2020 года
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