Андрей Клычков: ситуация с коронавирусом сложная, но возможность снятия ограничительных мер - обсуждается Об этом сегодня на заседании правительства Орловской области говорил губернатор. При этом он отметил: такие санитарно-эпидемиологические нормы, как ношение масок и перчаток в общественных местах, будут сохранены.





В регионе число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции перевалило за три с половиной тысячи человек. Прирост продолжается. На сегодняшний день выявлено пять очагов инфицирования в организациях области и более 300 - семейных. Продолжается работа над созданием коечных мест. Они развернуты на базе больницы им. Боткина и им. Семашко, НКМЦ имени Круглой, а также Мценской и Ливенской ЦРБ. На заседание прозвучала информация, что создан месячный запас СИЗов для медицинских работников.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Региональная система здравоохранения продолжает работать в режиме повышенной готовности, увеличен коечный фонд медучреждений, постоянно проводится дооснащение СИЗ, создан месячный запас лекарственных препаратов. Держим на контроле выплаты медицинским работникам и социальным работникам».





Анна Вайсергисер

15 июня 2020 года



