В Орловской области 20 июня пройдет экологический субботник Работы будут вестись с соблюдением социальной дистанции и в средствах индивидуальной защиты. Жителей Орловщины призывают принять участие.





Субботник пройдет масштабно. Определенных улиц, которые стоит убрать, в списках нет. Каждый может выйти из дома и навести порядок у себя в районе, во дворе, на детской площадке, в близлежащей лесополосе и любимых местах отдыха.



Анастасия Пилипенко, секретарь Орловского регионального отделения политической партии «Зеленые»: «Маски, перчатки - конечно, мы должны об этом подумать в первую очередь, потому что чистота и порядок это очень важно, но здоровье превыше всего. Поэтому - с соблюдением всех ограничительных мер, соблюдая социальную дистанцию, имея при себе средства индивидуальной защиты, каждый из вас может поучаствовать в мероприятии и при этом оставаться здоровым».





Анна Вайсергисер

15 июня 2020 года



