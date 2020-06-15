В Орле убрали «карточный домик»

«Карточным домиком» в Орле называют многоквартирный дом на набережной Дубровинского № 68, где в 2017 году рухнула стена. Спустя время дом был расселен.



Сносить его начали месяц назад. Контракт составил 3 млн 800 тысяч. В него входил не только демонтаж здания, но и вывоз и утилизация мусора. Сейчас набережная - чистая. На этом месте теперь планируют возвести новый многоэтажный дом.





Татьяна Напольских

15 июня 2020 года



