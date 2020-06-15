Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Опять - больше ста. Число заболевших в регионе всё ещё на высоком уровне. Система здравоохранения остается в режиме повышенной готовности.



- Вечеринку «с огоньком» в пригороде Орла сейчас проверяет прокуратура.



- Отодвинутый субботник. Орловцев приглашают привести в порядок дворы, скверы и парки. Но - с защитой и на социальной дистанции.



- Купальный сезон - еще не открыт, а список ЧП на воде - увеличивается. На выходных спасателям дважды пришлось вытаскивать купающихся.



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Вести-Орёл

15 июня 2020 года



