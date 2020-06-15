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Open air - с административными последствиями

Прокуратура Орловской области намерена наказать организаторов зажигательной массовой вечеринки.


Видеозапись с места событий выложил в сеть один из участников праздника. Файер-шоу было приурочено ко Дню России и вопреки режиму самоизоляции собрало сотни зрителей. Это не могло остаться без внимания со стороны правоохранительных органов.


Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области:
«Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход и результаты административного расследования, возбужденного органами внутренних дел по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) в связи с состоявшимся в Орловском районе мероприятием с массовым участием граждан в условиях действующего режима самоизоляции. В настоящее время органами полиции под контролем надзорного ведомства проверяются обстоятельства произошедшего, устанавливаются организаторы мероприятия».



Иван Суверин
15 июня 2020 года
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