Open air - с административными последствиями Прокуратура Орловской области намерена наказать организаторов зажигательной массовой вечеринки.





Видеозапись с места событий выложил в сеть один из участников праздника. Файер-шоу было приурочено ко Дню России и вопреки режиму самоизоляции собрало сотни зрителей. Это не могло остаться без внимания со стороны правоохранительных органов.





Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области:

«Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход и результаты административного расследования, возбужденного органами внутренних дел по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) в связи с состоявшимся в Орловском районе мероприятием с массовым участием граждан в условиях действующего режима самоизоляции. В настоящее время органами полиции под контролем надзорного ведомства проверяются обстоятельства произошедшего, устанавливаются организаторы мероприятия».





Иван Суверин

15 июня 2020 года



