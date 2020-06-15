Open air - с административными последствиями

«Прокуратура Орловской области поставила на контроль ход и результаты административного расследования, возбужденного органами внутренних дел по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) в связи с состоявшимся в Орловском районе мероприятием с массовым участием граждан в условиях действующего режима самоизоляции. В настоящее время органами полиции под контролем надзорного ведомства проверяются обстоятельства произошедшего, устанавливаются организаторы мероприятия».