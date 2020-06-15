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С июля орловцы будут получать увеличенные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет


Согласно Федеральному закону № 166 от 08.06.2020, подписанному Президентом РФ, увеличился минимальный размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Теперь данное пособие (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) будет составлять 6752 рубля.

Как сообщили в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, расчет пособия при этом не изменился. Пособие рассчитывается исходя из 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих оформлению отпуска по уходу за ребенком, но не менее установленного законодательством. Но если 40% от среднего заработка окажутся меньше установленной законом суммы, застрахованное лицо будет получать ежемесячно пособие в размере 6752 рубля.

Данный закон вступил в силу с 1 июня 2020 года. Первые обновленные выплаты придут к получателям пособий уже в июле текущего года. Дополнительных документов и заявлений подавать не требуется, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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