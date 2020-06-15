понедельник 15.06.2020 20:27:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Еда как средство от скуки

Для многих орловцев самоизоляция стала сложным психологическим моментом. Кто-то успокаивался с помощью спорта, книг и фильмов. Ну а для кого-то лучшим лекарством от скуки стала вкусная еда. Как вернуться в былую форму?


В Орловской области, как и по всей России постепенно снимаются ограничения самоизоляции. Уже разрешено заниматься спортом на улице. Открываются магазины, люди возвращаются на работу. Но для некоторых орловцев «домашний режим» не прошел бесследно. Речь о набранном лишнем весе, основная причина которого – стресс.

Олеся Фролова, диетолог: «Люди не понимают, когда это закончится. Люди вошли в этот карантин, а когда выйдут – не известно. Денежные средства заканчиваются. Работодатель посадил дома, выплачивает какое-то минимальное пособие. У человека абсолютный стресс от непонимания, как жить дальше. А стресс легче всего заесть. И они часто ходят к холодильнику».

С наступлением лета вопрос о том, как привести себя в форму, - актуален. И если с путешествиями за границу придется пока повременить, то возможность отдохнуть в России появится уже скоро. Но прежде чем отправляться в путь, нужно поработать со своим настроением. А затем уже обратить внимание на питание.

Олеся Фролова, диетолог: «Уменьшить порции – это в первую очередь. Насколько бы вам не казалось, что вы мало едите, уменьшите порцию в два раза. Пересмотрите свое блюдо со стороны полезности. Что вы едите? Меньше жаренного, жирного. Не ешьте копченого».

Осознание проблемы – начало решения. Важно понять, что старт пути – в голове.

Олеся Фролова, диетолог: «С сознанием надо работать. Просто так переключить не получится. Ему нужен покой. В покое оно может совершить очень многое».

Можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно. А можно – обратиться к специалисту.

Олеся Фролова, диетолог: «К диетологу побаиваются идти мужчины. Их приводят жены. Они смотрят на результаты своих жен и думают: «А почему бы и мне не попробовать?».

Главное при выходе из самоизоляции - не совершать резких поступков. Но и не останавливаться на полпути. Потому как дойдя до конца, будет лишний повод сказать себе: «Я – молодец!».


Анастасия Дорохова
15 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.