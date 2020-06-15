Как безработным получить поддержку от государства? COVID-19 повлиял на число безработных. Их количество с началом пандемии увеличилось. Но они могут получить выплаты - 12 тысяч 130 рублей. Помимо этого те, кто потерял работу в период пандемии, могут дополнительно рассчитывать и на выплату на детей в размере 3 тысяч рублей. Как получить поддержку от государства безработным - рассказал руководитель Орловского областного управления труда и занятости Александр Сотников.





Какая сейчас ситуация с безработицей в Орловской области?



- Необходимо отметить, что общемировые тенденции в экономике, введенные ограничения в достаточно значительной степени повлияли на рынок труд нашего региона. Так, если на протяжении предыдущего года среднее количество безработных в области составляло 3000 человек и варьировалось буквально от 2900 до 3100 в разные месяцы, то, начиная с 1 марта 2020 года, у нас количество безработных устойчиво растет, и на сегодняшний день оно, к сожалению, составило 10 000 человек.



Вместе с тем на рост количества безработных влияет не только сложная экономическая ситуация, но и такой фактор, как увеличение размера пособия по безработице, а также в значительной степени упрощенная процедура регистрации. Так, если раньше гражданину нужно было для регистрации придти в центр занятости, то теперь это можно сделать по интернету. Во многом, кстати, этим обусловлено увеличение количества безработных. Здесь целесообразно отметить, что из общего числа безработных в 10 000 человек число тех, кто потерял работу именно после 1 марта, составляет только 46%. Остальные граждане - те, кто не работал более года, либо те, кто потерял работу до 1 марта.



В сети Интернет сейчас достаточно много жалоб, что дистанционно подать заявление на получение выплат по безработице достаточно сложно. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.





- Сервис вводился в действие в кратчайшие сроки и первые дни он работал со значительной перегрузкой, в том числе запросы в ПФР, в иные федеральные органы власти направлялись только на десятый-одиннадцатый день, а это предельный срок регистрации заявления гражданина о признании безработным. Это вызывало, действительно, определенные нарекания граждан. Кроме того, у граждан, подавших заявление в качестве регистрации безработного, была также возможность представить сканы имеющихся у них документов, прежде всего трудовой книжки, подтверждающей их стаж, в электронном виде. В настоящее время сервис «Работа в России» вышел в штатный режим функционирования.



Какие меры поддержки безработным сейчас реализуются на территории региона?



- Меры поддержки безработных граждан регулируются в первую очередь федеральным законодательством. В условиях сложной эпидемиологической ситуации, по поручению нашего президента, Министерством труда РФ был издан целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих размеры пособия по безработице и порядок его выплаты в условиях пандемии. В частности, был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 000 до 12 130 рублей, причем этот максимальный размер устанавливается всем гражданам, потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных, начиная с 1 марта текущего года, независимо от стажа. Кроме того, дополнительно к максимальному размеру пособия по безработице доплачивается 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эти меры реализуются по всей России и, конечно же, в нашем регионе, начиная с 1 апреля текущего года.



Вместе с тем, анализируя обращения граждан, мы отмечали, что есть ряд категорий, которых, к сожалению, эти меры не затрагивают. Одна из наиболее пострадавших категорий как раз являются индивидуальные предприниматели. А те индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность, по действующему законодательству, не являлись занятыми и соответственно они не являлись уволенными. Таким образом, при обращении в органы занятости для получения статуса безработного им назначалось пособие по безработице в размере полутора тысяч рублей, то есть в минимальном размере. Это вызывало нарекание граждан. 27 мая Президент Российской Федерации озвучил пакет дополнительных мер поддержки безработных граждан. Данный пакет предусматривает, во-первых, выплату пособия в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка - безработным, которые имели до получения статуса безработного статус индивидуального предпринимателя, увеличение минимального размера пособия по безработице с 1 500 рублей до 4 500 рублей, то есть в три раза, и продление срока, в течение которого пособие по безработице выплачивается в максимальном размере - 12 130 рублей. Если в настоящий момент предусмотрено, что пособие в таком размере платится с 1 апреля до 1 июля, то теперь этот срок предполагается продлить еще на три месяца, то есть июль, август, сентябрь. Органы службы занятости готовы к реализации данных поручений Президента Российской Федерации, но необходимо отметить, что непосредственно порядок осуществления данных выплат регламентируется нормативно-правовыми актами Минтруда России. В настоящее время соответствующие постановления Минтрудом разрабатываются, и как только они выйдут, мы сразу же начнем осуществлять данные выплаты. Соответственно, мы ожидаем, что где-то в начале следующей недели мы получим соответствующие нормативные акты и сможем осуществлять выплаты.



Данный максимальный размер пособия по безработице рассчитан на три месяца, на полгода? Если да, то что будет потом?



В соответствии с действующим порядком, который установлен федеральным законодательством и который был изначально установлен на этот год вне привязки к эпидемиологической ситуации стандартный срок выплаты пособия по безработице составлял шесть месяцев. Первые три месяца - 75% от последней заработной платы, но не более максимального размера и не ниже минимального, вторые три месяца - 60% от заработной платы. В нынешней сложной ситуации у нас установлен трехмесячный период выплаты пособия по безработице в максимальном размере, то есть апрель, май, июнь. Сейчас мы ожидаем, что во исполнение дополнительных поручений президента, еще на три месяца будет продлен этот период - июль, август, сентябрь. Если после этого не будет принято никаких дополнительных правовых актов, то далее вступает в силу обычный порядок выплаты пособия.



Мне хотелось бы обратить внимание орловцев на одну очень важную деталь: пособие по безработице не является аналогом в чистом виде других социальных выплат. Пособие по безработице это мера поддержки гражданина на период поиска работы. Поэтому органы службы занятости не только выплачивают пособие, они также предлагают обратившимся гражданам имеющиеся в их базе вакансии. В настоящее время в базе вакансий службы занятости Орловской области находится более 5 тысяч незанятых рабочих мест.





Анна Вайсергисер

15 июня 2020 года



