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Владимир Путин: в России удалось сработать на опережение, сбить развитие эпидемии коронавируса и сгладить ее последствия

Об этом заявил президент страны на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание проходит в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».


Открывая совещание, президент подчеркнул, что принципиально значимо не только то, насколько чётко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне Правительства и ведомств. Главное – это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий.

Владимир Путин: «Напомню, когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения – как и во всём мире – неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии людей. Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить её негативные социальные и экономические последствия. Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь, поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы».

Как подчеркнул глава государства, все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. И добавил, что был расчет на максимальную эффективность, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается. При этом действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди.

С полным текстом расшифровки совещания можно познакомиться на сайте Президента Российской Федерации.


Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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