На трассе М-2 Крым «Газель» врезалась в стоящую фуру ДТП произошло сегодня около трех часов дня.





Как сообщает пресс-службы УМВД России по Орловской области, 52-летний водитель, управляя автомашиной ГАЗ 322132, двигаясь по автодороге М-2 Крым, допустил наезд на стоящее на обочине по направлению к Курску транспортное средство MAN 18.413 TGA с полуприцепом «SCHMITZ S01». В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, с последующим возгоранием. Водитель «Газели» получил телесные повреждения, госпитализирован в Фатежскую ЦРБ (Курская область).



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



