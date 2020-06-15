В Орловской области проведено более 62,6 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального правительства 15 июня, Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области выполнил 42744 исследования на коронавирус.



Пятью лабораториями государственных медицинских организаций проведено 12410 исследований, из них: Городской больницей им. С.П. Боткина – 3952 исследования, НКМЦ им. З.И. Круглой – 2103, Орловским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями – 3680, Орловской станцией переливания крови – 731, Орловским противотуберкулезным диспансером –1944.



ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России проведено 1398 лабораторных исследований.



Также исследования на коронавирус проводят частные лаборатории на коммерческой основе. Ими в общей сложности проведено 6075 тестов.



Кроме того, в регионе проводятся исследования на антитела к коронавирусу.

Так, к примеру, из 894 серологических исследований на антитела к коронавирусу положительный результат дали только 5,8%.



Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями провел 46 серологических исследования на антитела к коронавирусу, иммуноглобулин G выявлен в одной пробе.



Охват тестированием населения региона методом ПЦР, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 дней, составил 145,5 на 100 тысяч человек, отмечает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

15 июня 2020 года



