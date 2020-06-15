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Восемь орловцев смогут пройти службу по призыву - в Росгвардии

В период проведения весенне-летней призывной кампании сформирована группа кандидатов для прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.


Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, 15 июня сотрудники Росгвардии прибыли в сборный пункт военного комиссариата Орловской области для проведения комплексного отбора будущих росгвардейцев. Из общего потока были выбраны восемь человек. Основными критериями профпригодности стали группа здоровья, физическая подготовка, отсутствие совершенных ранее правонарушений, высокая морально-психологическая устойчивость. В течение года молодым людям предстоит несение службы в войсковой части 3141 (г. Софрино Московской области). При желании каждый призывник сможет перейти на службу по контракту уже через три месяца с сохранением положенных льгот и гарантий военнослужащих Росгвардии.


Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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