Президент поручил Правительству найти способы поддержки работающих пенсионеров Сегодня глава государства провел совещание, на котором обсудили реализацию мер поддержки экономики и социальной сферы. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».





Сегодня на совещании прозвучали оценки уже принятых мер поддержки. Глава государства поручил Правительству страны обстоятельно проработать услышанное.

Владимир Путин: «Прошу это всё учесть, прошу Правительство обстоятельно все это проработать. И если действительно где-то какой-то сбой происходит – донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики. Они, думаю, будут необходимы. Потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни». Как напомнил глава государства, период действия целого ряда мер, предусмотренных ранее, истекает 1 июля. По мнению президента, необходимо всё взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры стоит продлить и какие новые решения использовать дополнительно.

Владимир Путин: «Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома. И во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются. Надо подумать над этим. Прошу Правительство представить предложения». Также президент поручил Правительству оперативно внести необходимые предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев.



С полным текстом расшифровки совещания можно познакомиться здесь.





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



