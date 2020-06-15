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Орловские призывники отправились служить

Сегодня ночью с Орловского железнодорожного вокзала в столицу отправится спецвагон с первой партией новобранцев весеннего призыва. Солдаты будут служить в общевойсковых частях Подмосковья. В команде призывников ребята из Орла, Ливен, Малоархангельска. На областном сборном пункте побывала наша съемочная группа.


Новая форма и новая жизнь на целый год. Орловские ребята отправляются служить Родине. У многих из них за плечами неплохая спортивная подготовка и образование, которое, как новобранцы рассчитывают, поможет.

Из-за угрозы распространения коронавируса на сборном пункте новые правила: 45 человек прошли экспресс-тестирование, результат у всех отрицательный. Кроме того, Министерство обороны выделяет спецтранспорт, чтобы минимизировать контакты призывников.
Сергей Романов, начальник отдела призыва военного комиссариата Орловской области: «В ноль часов 45 минут они отдельным вагоном будут направлены в части Москвы, по прибытии в Москву их всех на автобусах доставят в расположение частей».

В весеннюю призывную кампанию в ряды вооруженных сил Орловская область отправляет чуть больше тысячи новобранцев. Места службы уже определены, это части Западного военного округа и Северного флота. Особенность этого призыва заключается еще и в том, что родители и друзья на присягу приехать не смогут. Поэтому прощальные слова и напутствия только тут - на сборном пункте в Орле.

Кроме тестирования на вирус сегодня ребята прошли специальный профессиональный психологический отбор и получили новую форму. В полночь для них начнется другая - военная жизнь.


Эва Стасюлевич
15 июня 2020 года
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