Андрей Клычков проинспектировал ход работ на мосту Дружбы Об этом губернатор Орловской области сообщил в своих сетевых аккаунтах.





















Андрей Клычков: «Вновь продолжаю информировать о ходе ремонтных работ моста Дружбы. Прежде всего, отмечу, что дорожники уже приступили к асфальтовым работам: укладывают первый слой асфальта. Также обустраиваются лестничные сходы, перильное ограждение, монтируются стойки барьерного ограждения и ведётся переустройство кабелей связи. Начата уборка территории».





Орловское Информбюро

15 июня 2020 года



