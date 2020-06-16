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Орловцы, решившие стать самозанятыми, в 2020 году получат налоговый бонус

Об этом сообщает УФНС России по Орловской области.


Всем плательщикам налога на профессиональный доход, в том числе и тем, кто зарегистрируется в статусе самозанятого в 2020 году, будет предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Эта мера поддержки предусмотрена Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ.

Дополнительный налоговый бонус действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля.

Налоговый капитал в размере одного МРОТ суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации. Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт.

Напомним, региональным законом от 30.04.2020 года №2482-ОЗ с 1 июля 2020 года в Орловской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход».

С этого времени налогоплательщики смогут пройти регистрацию в качестве самозанятых одним из следующих способов:
1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы через Google play и AppStore;
2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России;
3) через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие соответствующее информационное взаимодействие с ФНС России.

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» смогут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, и реализующие собственные товары (работы, услуги, имущественные права).

Пресс-служба УФНС России по Орловской области
тел.: 47-19-62, email:57nalog@mail.ru


Орловское Информбюро
16 июня 2020 года
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