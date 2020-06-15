Избирком Орловской области принял от типографии «Труд» бюллетени к общероссийскому голосованию Подготовка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации идет в плановом режиме.





Сегодня избирательная комиссия Орловской области приняла от типографии «Труд» весь объем тиража бюллетеней.



Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Мы по акту приема-передачи приняли тираж в объеме 626 849 бюллетеней для голосований, из них 143 242 бюллетеня предназначены для избирательных участков, а их у нас будет 66, где будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней Коибы-2017».

После приемки были проведены все необходимые технические процедуры, связанные с уничтожением технических излишек бюллетеней для голосования и уничтожены офсетные пластины, в которых производилась печать.



Уже в среду бюллетени передадут управлению спецсвязи, после чего они, не позднее 19 июня, поступят в 30 территориальных комиссий, а не позднее 23 июня - во все 723 участковые комиссии.



Выразить свое мнение жители России смогут в течение семи дней, начиная с 25 июня.





Юлия Опанасюк

15 июня 2020 года



