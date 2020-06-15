понедельник 15.06.2020 20:29:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орловской области с 15 июня в каждом детском саду при необходимости откроют дежурные группы

В группах должно быть не более 12 человек. Обязательным является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.


Детский сад теперь как неприступный замок. Родителям вход внутрь строго под запретом, да и детей с признаками простуды в группу не примут. Одно из требований СанПиНа - отдельный вход для каждой группы, чтобы потоки детей не пересекались. Каждого ребенка встречает медсестра и прямиком ведет к себе в кабинет - для прохождения утреннего фильтра.

Инна Филатова, старшая медсестра детский сад №85 г. Орла: «Мы осматриваем ребенка, даем градусник для измерения температуры. На это уходит 4-5 минут».

Затем ребенок отправляется в группу, а медсестра идет за следующим. Заодно берет журнал, в нем нужно расписаться родителям - в знак подтверждения того, что малыш здоров и останется в саду. После сна ему еще раз измерят температуру. Время есть на каждого. Максимальное количество детей в группе - 12 человек.

Татьяна Ланцева, мама воспитанницы детского сада №85 г. Орла: «Очень ждем, когда откроют ясли, чтобы можно было полноценно работать».

Но об этом пока мечтать рано! Не все сотрудники в строю. Категория 65+ еще на самоизоляции. Остальные усиленно дезинфицируют игрушки и больше времени с детьми проводят на свежем воздухе.

Наталья Грачева, директор детского сада № 85 г. Орла: «В группах работают рециркулярные лампы, проводится витаминизация пищи. Постоянно с детьми проводится обработка рук».

По словам руководителя департамента образования Орловской области, почти 90% детских садов уже освоили работу в новых условиях. Дежурные группы
посещают около 2000 дошкольников.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Для того чтобы попасть в дежурную группу, родители подают заявление на имя заведующей детского сада, предоставляют справку с места работы о том, что родители трудятся в настоящий момент на производстве, и справку от педиатра».

Разработан алгоритм действий в случае фиксации в саду вспышки заболевания коронавирусной инфекцией: 14 дней строгого карантина и полная дезинфекция.


Анна Вайсергисер
15 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.