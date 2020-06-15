В Орловской области с 15 июня в каждом детском саду при необходимости откроют дежурные группы В группах должно быть не более 12 человек. Обязательным является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.





Детский сад теперь как неприступный замок. Родителям вход внутрь строго под запретом, да и детей с признаками простуды в группу не примут. Одно из требований СанПиНа - отдельный вход для каждой группы, чтобы потоки детей не пересекались. Каждого ребенка встречает медсестра и прямиком ведет к себе в кабинет - для прохождения утреннего фильтра.



Инна Филатова, старшая медсестра детский сад №85 г. Орла: «Мы осматриваем ребенка, даем градусник для измерения температуры. На это уходит 4-5 минут».

Затем ребенок отправляется в группу, а медсестра идет за следующим. Заодно берет журнал, в нем нужно расписаться родителям - в знак подтверждения того, что малыш здоров и останется в саду. После сна ему еще раз измерят температуру. Время есть на каждого. Максимальное количество детей в группе - 12 человек.



Татьяна Ланцева, мама воспитанницы детского сада №85 г. Орла: «Очень ждем, когда откроют ясли, чтобы можно было полноценно работать».

Но об этом пока мечтать рано! Не все сотрудники в строю. Категория 65+ еще на самоизоляции. Остальные усиленно дезинфицируют игрушки и больше времени с детьми проводят на свежем воздухе.



Наталья Грачева, директор детского сада № 85 г. Орла: «В группах работают рециркулярные лампы, проводится витаминизация пищи. Постоянно с детьми проводится обработка рук».

По словам руководителя департамента образования Орловской области, почти 90% детских садов уже освоили работу в новых условиях. Дежурные группы

посещают около 2000 дошкольников.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Для того чтобы попасть в дежурную группу, родители подают заявление на имя заведующей детского сада, предоставляют справку с места работы о том, что родители трудятся в настоящий момент на производстве, и справку от педиатра».

Разработан алгоритм действий в случае фиксации в саду вспышки заболевания коронавирусной инфекцией: 14 дней строгого карантина и полная дезинфекция.





Анна Вайсергисер

15 июня 2020 года



