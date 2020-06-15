В Орловской области откроют «Точки роста» Всего запланировано открытие 42-х центров образования цифрового и гуманитарного профилей.





«Точки роста» активно работают в условиях дистанционного обучения и организуют новый формат детского летнего отдыха. Этой работой планируют охватить больше 9,5 тысяч юных жителей области.





Татьяна Напольских

15 июня 2020 года



