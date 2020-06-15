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Сегодня Советский районный суд Орла поставил точку в «похоронном» деле

Оно касалось криминальной торговли участками на кладбищах областного центра. В отношении шестерых фигурантов во главе с начальником отдела инвентаризации захоронений УКХ города вынесены обвинительные приговоры.


Уголовное и судебное следствие длились довольно долго - около трех лет. Однако, как сообщили прокуроры, ни один пункт обвинения в судебном процессе не отпал, что говорит о качестве проделанной правоохранителями работы.

Дмитрий Лященко, государственный обвинитель: «Бывший начальник отдела мониторинга захоронений УКХ города Орла, а также работники данного учреждения и землекопы МУП РОУ за денежное вознаграждение от 15 до 180 тысяч рублей выдавали места и удостоверения на захоронения».

Только доказанная в суде криминальная дань превысила сумму в 300 тысяч. Бизнес на костях работал без сбоев: на погребении близких люди обычно не экономят, чем и пользовались члены ОПГ.

Ценник участка на закрытом кладбище города варьировался в зависимости от различных показателей, в том числе, как сообщили в гособвинении, предприимчивые дельцы оценивали потенциальную платежеспособность просителя.

Первым в руки правоохранителей попал глава группировки, а по совместительству начальник отдела инвентаризации захоронений УКХ Эдуард Троцюк. Все фигуранты явились в зал заседания с вещами, опасаясь нежелательного для себя оборота дела. Но в итоге «джентльменский набор» пригодился только Троцюку. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями.

Остальные фигуранты отделались кто условным сроком, кто штрафом, правда, в похоронной отрасли в ближайшее время все они трудиться не смогут. А вот Троцюк покинул суд под конвоем. Его защитник отказался комментировать приговор. Представитель гособвинения также был немногословен.

Дмитрий Лященко, государственный обвинитель: «Законность приговора будет изучена после получения копии в установленный законом срок».

Впрочем, вероятность продолжения судебной коллизии в прокуратуре рассматривают как весьма высокую.


Иван Суверин
15 июня 2020 года
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