Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Преступная группа, торговавшая местами на кладбищах Орла, осуждена. Наш корреспондент присутствовал сегодня в суде.



- Первая группа орловских новобранцев сегодня ночью отправится к месту несения службы.



- С сегодняшнего дня во многих детских садах открылись дежурные группы. Но вход в них - без родителей и через медкабинет.



- Сегодня инспекторы водных дорог отмечают профессиональный праздник.



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Вести-Орёл

15 июня 2020 года



