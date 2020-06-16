В Орловской области официально зарегистрированы 11052 безработных Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Это на 687 человек больше, чем неделю назад. И здесь я рад тому, что у нас заработал дистанционный режим, который позволяет людям, не приходя в центр занятости, регистрироваться, люди получают свои выплаты. Плюс - есть коррективы по 3 тысячам рублей на детей, в том числе и для индивидуальных предпринимателей, закрывших свою деятельность. Более пятисот человек у нас уже получили работу, и сегодня около пяти с половиной тысяч вакансий на рынке труда существует для того, чтобы люди могли найти работу».





Артемий Лукьянчиков

15 июня 2020 года



