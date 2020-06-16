17 июня станет известен календарь открытия предприятий в Орловской области Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков: «Я здесь не хотел бы забегать вперёд. Мы за завтрашний день обсудим все поступившие предложения. У нас прошли видеоконференции и с представителями торговых центров, и общепита, и гостиничного бизнеса. И в среду мы опубликуем календарь снятия ограничений по тем сферам, которые на сегодняшний день приостановлены. И торговые центры, и уличный общепит должны быть к этому готовы. Конечно, есть определённые сложности в связи в тем, что цифры по заражённым в последние дни у нас немаленькие. Я думаю, что основное ограничение, которое будет сохраняться дальше – проведение культурно-массовых мероприятий».





Артемий Лукьянчиков

15 июня 2020 года



