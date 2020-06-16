Андрей Клычков: «Давайте не будем доводить до абсурда» Глава региона Андрей Клычков прокомментировал вырубку деревьев в парке Победы.





Андрей Клычков: «Я сегодня в новостях прочитал, якобы вырубят все деревья. Кто-то появился в парке и осматривает аварийные деревья – всё, парк вырубят. Прошёл конкурс, мы посмотрели на его результаты и понимаем, что в нынешней ситуации не в полном объёме можем там все работы провести. Для того чтобы навести порядок в парке Победы, я предлагаю – если нас поддержат жители – просто вычистить там сорняковые кустарники, сделать дорожки и это будет первый шаг».





Артемий Лукьянчиков

15 июня 2020 года



