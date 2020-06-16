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Андрей Клычков сообщил о еще одной смерти от коронавируса в регионе

На данный момент на ИВЛ находятся четыре человека.


 Андрей Клычков: «По количеству умерших на сегодняшний день – 36 человек за последнее время. За последнюю неделю четыре человека добавилось. И, к сожалению, сегодня скончалась женщина в больнице им. Семашко 1924 года рождения».
Что касается статистки, то в Орловской области на сегодня 122 новых случая COVID-19. Всего в регионе выявлено 3681 случай с начала наблюдений. Число больных в настоящее время – 1943. Выздоровели – 1702.

Как сообщил губернатор, в стационаре на лечении в данный момент находятся 510 человек, с 9-го числа 104 человека добавилось. Также Андрей Клычков сообщил о количестве человек, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Андрей Клычков: «По лицам, находящихся на ИВЛ – на сегодняшний день их четыре человека, за неделю добавился один. Есть, к сожалению, и два достаточно молодых – 88-го и 77-го годов рождения. И женщины – 40-го и 67-го годов рождения. Врачи предпринимают все необходимое, для того чтобы обеспечить их жизни и спасти этих людей».



Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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