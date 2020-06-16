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В Орловской области зарегистрировано 294 случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции у детей от ноля до 17 лет

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.


 Андрей Клычков: «За весь период мониторинга коронавирусной инфекцией, с 10.04 до 15.06 было зарегистрировано 294 случая лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции у детей от ноля до 17 лет. В стационаре получали лечение 43 ребенка, из них 32 человека были выписаны по выздоровлению, 11 получают лечение в стационаре в настоящее время. Тяжелых случаев течения заболевания, требующих респираторной поддержки ИВЛ, не было. Один ребенок с пневмонией получает кислородную поддержку. По состоянию на 15 число под наблюдением находятся 88 детей, в том числе 11 – в стационаре, 77 – амбулаторно».



Орловское Информбюро
15 июня 2020 года
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