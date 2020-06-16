В Орловской области – 110 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлен 3791 случай с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 16 июня выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1969. Выздоровели – 1783. Умерло 39 человек.





Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



