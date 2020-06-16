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К концу 2021 года все образовательные организации Орловщины должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом

Это задача регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Реализуется он на базе национального проекта «Образование».


Как сообщили в администрации области, завершены строительные работы в образовательном центре «Созвездие Орла», в данный момент там идет монтаж оборудования. При снятии ограничительных мер начнутся очные занятия. Как отметила руководитель профильного департамента, есть трудности с процедурой закупок, их спровоцировала пандемия. Подрядчикам предъявлены претензии из-за срывов сроков поставки оборудования, но это не повлияет на темпы реализации в регионе национального проекта «Образование».

Общий объем субсидий, предоставленных Орловской области из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование» в 2020 году, составляет 285,2 млн рублей, остальные средства – это софинансирование из областного бюджета и грантовая поддержка образовательных учреждений.


Анна Вайсергисер
16 июня 2020 года
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