К концу 2021 года все образовательные организации Орловщины должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом Это задача регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Реализуется он на базе национального проекта «Образование».





Как сообщили в администрации области, завершены строительные работы в образовательном центре «Созвездие Орла», в данный момент там идет монтаж оборудования. При снятии ограничительных мер начнутся очные занятия. Как отметила руководитель профильного департамента, есть трудности с процедурой закупок, их спровоцировала пандемия. Подрядчикам предъявлены претензии из-за срывов сроков поставки оборудования, но это не повлияет на темпы реализации в регионе национального проекта «Образование».



Общий объем субсидий, предоставленных Орловской области из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование» в 2020 году, составляет 285,2 млн рублей, остальные средства – это софинансирование из областного бюджета и грантовая поддержка образовательных учреждений.





Анна Вайсергисер

16 июня 2020 года



