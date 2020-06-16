вторник 16.06.2020 14:14:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловская область присоединилась к общероссийскому проекту «Без срока давности»

Нашему региону есть что рассказать об оккупации, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.


Даже сегодня, спустя 75 лет после войны, эти документы страшно держать в руках и невозможно читать без слез. В них задокументирована нечеловеческая жестокость фашистов по отношению к мирному населению, преимущественно к беззащитным детям, женщинам и старикам. Одна из сотен трагедий на Орловщине случилась в селе Верхняя Залегощь в 1942 году. После страшных пыток было убито 20 человек, остальных жителей деревни выгнали в поле на мороз, где их ждала неминуемая смерть.

Все это становится известным из многочисленных протоколов, опросов и допросов, спецдонесений, сводок, составленных милицией после освобождения территории. Некоторые из них были рассекречены в 90-х годах прошлого столетия, некоторые - на короткое время, снимая гриф секретности, предоставляют архивам УВД и ФСБ.

Массовые казни, расстрелы, чудовищные пытки, угон в Германию документировали и сами немцы, а после войны материалы об этих преступлениях собирали уже наши, специально созданные комиссии. Эти и другие сведения о местах захоронений мирного населения, уничтожении имущества, соберут в 23 тома, один из которых будет посвящен Орловской области.


Лариса Кондакова, заведующая отделом Орловского областного архива:
«Архивистами был просмотрен большой комплекс документов. Это протоколы, опросы пострадавших, заявления очевидцев событий».

Организаторы проекта - общероссийское «Поисковое движение России» - создали единую для всей страны базу, и туда вносятся документы, которые имеют отношение к карательным операциям на захваченной врагом территории в период с 1941 по 1944 год. Орловский областной архив подготовил более 260-ти документов, рассказывающих о злодеяниях фашистов и их наемников во время оккупации.

Общероссийская презентация проекта состоится в Москве, 20 ноября. Дата выбрана не случайно. В этот день начался знаменитый Нюрнбергский процесс. И забыть о том, что только в нашей стране на оккупированных территориях было уничтожено 11,5 миллионов человек, вся вина которых заключалась в том, что они жили на землях, подлежащих, по фашистскому плану, «беспощадной германизации», - нельзя, невозможно.


Эва Стасюлевич
16 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.