Орловская область присоединилась к общероссийскому проекту «Без срока давности» Нашему региону есть что рассказать об оккупации, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.





Даже сегодня, спустя 75 лет после войны, эти документы страшно держать в руках и невозможно читать без слез. В них задокументирована нечеловеческая жестокость фашистов по отношению к мирному населению, преимущественно к беззащитным детям, женщинам и старикам. Одна из сотен трагедий на Орловщине случилась в селе Верхняя Залегощь в 1942 году. После страшных пыток было убито 20 человек, остальных жителей деревни выгнали в поле на мороз, где их ждала неминуемая смерть.



Все это становится известным из многочисленных протоколов, опросов и допросов, спецдонесений, сводок, составленных милицией после освобождения территории. Некоторые из них были рассекречены в 90-х годах прошлого столетия, некоторые - на короткое время, снимая гриф секретности, предоставляют архивам УВД и ФСБ.



Массовые казни, расстрелы, чудовищные пытки, угон в Германию документировали и сами немцы, а после войны материалы об этих преступлениях собирали уже наши, специально созданные комиссии. Эти и другие сведения о местах захоронений мирного населения, уничтожении имущества, соберут в 23 тома, один из которых будет посвящен Орловской области.





Лариса Кондакова, заведующая отделом Орловского областного архива:

«Архивистами был просмотрен большой комплекс документов. Это протоколы, опросы пострадавших, заявления очевидцев событий».

Организаторы проекта - общероссийское «Поисковое движение России» - создали единую для всей страны базу, и туда вносятся документы, которые имеют отношение к карательным операциям на захваченной врагом территории в период с 1941 по 1944 год. Орловский областной архив подготовил более 260-ти документов, рассказывающих о злодеяниях фашистов и их наемников во время оккупации.



Общероссийская презентация проекта состоится в Москве, 20 ноября. Дата выбрана не случайно. В этот день начался знаменитый Нюрнбергский процесс. И забыть о том, что только в нашей стране на оккупированных территориях было уничтожено 11,5 миллионов человек, вся вина которых заключалась в том, что они жили на землях, подлежащих, по фашистскому плану, «беспощадной германизации», - нельзя, невозможно.





Эва Стасюлевич

16 июня 2020 года



