Карта распространения COVID-19 в Орловской области на 16 июня На сегодняшний день в регионе подтверждено 110 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 16 июня в Орловской области зарегистрирован 3791 случай заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1969 человек, выздоровели 1783 человека. 39 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1768 жителей Орла, 466 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 355 – в Орловском районе, 115 – в Болховском районе, 87 – в Урицком районе, 83 – в Ливнах, 81 – в Дмитровском районе, 80 – в Хотынецком районе, 79 – в Новодеревеньковском районе, 65 – в Новосильском районе, 62 – в Свердловском районе, 56 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Кромском районе, 51 – в Верховском районе, 49 – в Знаменском районе, 46 – в Глазуновском районе, по 45 – в Покровском и Ливенском районах, 33 – в Колпнянском районе, 32 – в Троснянском районе, 31 – в Малоархангельском районе, 28 – в Должанском районе, 27 – в Залегощенском районе, 19 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 16 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.













Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



