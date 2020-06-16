Орловским врачам - спасибо! Им отступать некуда. В борьбе с вирусом они - на передовой: оказывают помощь, заболевают сами и возвращаются в строй, чтобы победить COVID-19. 21 июня в России отмечается День медицинского работника. О героях нашего времени - в материале Елены Литинской.





Это как война, только без стрельбы и взрывов. Так говорят сегодня медики, которые имеют дело с COVID-19. Первыми в Орле лицом к лицу инфекцию встретили врачи больницы имени Боткина. Сначала, в марте, это были единичные случаи. Теперь в больницу прибывают, как минимум, по 30 тяжелых пациентов в день. Стало сложней, но появился опыт.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. Боткина г. Орла: «Мы поняли немножко природу этой болезни, мы поняли, как ее лечить, как их выхаживать, в том числе после перевода на искусственную вентиляцию легких. Мы поняли, как их спасать и что делать, чтобы они не доходили до реанимации. Это сейчас наша самая главная задача».

Кардинально изменилась и жизнь врачей больницы им. Семашко. Обычная, в общем-то, спокойная работа превратилась в тяжелую битву, в которую включились врачи всех специализаций.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко г. Орла: «В больнице имени Семашко развернуто 280 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Работают врачи - пульмонологи, терапевты, кардиологи, хирурги, урологи, практически все специальности включены в эту работу - и по лечению основного заболевания, и по лечению осложнений, которые возникают у данных пациентов».

До последнего времени была «чистой от COVID» Орловская областная клиническая больница, но вирус проник и туда. Напряжение возросло в разы. Лечить тяжелые заболевания сердца, легких или почек, осложненные инфекцией, очень тяжело.



Вадим Мурадян, главный врач Областной клинической больницы г. Орла: «С фантастической нагрузкой работают наши врачи и наши сестрички, потому что они заболевают, нам приходится открывать новые отделения - новых штатов у нас, безусловно, нет, и поэтому кончено, нагрузка будет огромная. Я потрясен нормальной реакцией сотрудников больницы к этой ситуации. Просто потрясен. Люди понимают, что это важно, это нужно».

Врачи всех специализаций сейчас отчасти инфекционисты. Однако огромная нагрузка на пульмонологов - очень много вызванных инфекцией пневмоний. Наряду с белым халатом, теперь рабочая одежда врачей – комбинезон, очки и респиратор. Каждый день по многу часов.



Ольга Передельская, заведующая пульмонологическим отделением Областной клинической больницы: «Вирусная пневмония протекает намного тяжелее, чем бактериальная, и быстрее развивается - иногда в течение даже суток от постановки диагноза».

COVID- 19 оказался испытанием на прочность для медиков. Кто-то сразу уволился, а кто-то работал, заболел и после выздоровления снова вернулся в строй. Хотя бы для того, чтобы облегчить их труд, мы должны беречь себя и близких.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Семашко: «Берегите своих родных! Пожалуйста, если вы имеете контакт с больными, не заражайте своих родных. Это должна быть антисептика, мытье рук, меньше хождения по магазинам, по всем общественным местам, то есть вы должны помнить, что ковид может быть рядом».





Елена Литинская

16 июня 2020 года



