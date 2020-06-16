Со школьной скамьи – в науку Проект «EcoToday», который разработали сотрудники орловского детского технопарка «Кванториум», стал победителем в экологическом онлайн-конкурсе, организаторами которого выступили Фонд имени Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. Для участия было подано более 400 заявок из 59 регионов России и Беларуси. Чем орловцы смогли удивить строгое жюри?





Конкурс стартовал в апреле, в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды. Главная задача - создание экологических онлайн-проектов. Участники из Орла провели эконеделю, в рамках которой создали интерактивную базу для всех желающих.



Екатерина Терпячая, педагог-организатор ДТ «Кванториум» Орёл: «Мы проводили различные интеллектуальные игры, викторины, онлайн-мероприятия, такие как лекции от преподавателей, автоквантумы, промробоквантумы и биоквантумы».

В настоящее время в орловском детском технопарке «Кванториум» занимаются около 800 человек. Это учащиеся пятых-одиннадцатых классов. Педагоги и авторы проекта «EcoToday» с гордостью отмечают, что школьникам тема защиты экологии небезразлична, доказательство тому - их разработки.



Элина Чернышева, методист ДТ «Кванториум» Орёл: «Мы публиковали видеозаписи, где ребята рассказывали о своих проектах. Был проект про биоразлагаемый материал, проект, где выявлялось существование бактерий, разлагающих пластик на территории Орловской области - в основном это связано с уничтожением отходов».

И педагоги, и учащиеся «Кванториума» с радостью приняли участие в экологическом онлайн-конкурсе, организаторами которого выступили Фонд имени Вернадского и Всероссийское общество охраны природы.



Виктор Ланцев, руководитель ДТ «Кванториум» Орёл: «Действует и федеральная инновационная площадка «Экология в системе культур», и есть региональная площадка, посвященная формированию экологической культуры школьников, потому для нас этот опыт хорош тем, что мы в системе дополнительного образования детей занимаемся вопросами экологии».

Сейчас в детском технопарке немноголюдно - летние каникулы и режим самоизоляции. Но осенью ребят ждут с нетерпением.



Виктор Ланцев, руководитель ДТ «Кванториум» Орел: «С сентября у нас запускается в области мобильный технопарк «Кванториум», оснащенный оборудованием, он будет выезжать в районы Орловской области, и там будет возможность у детей снимать малые реки, ручьи, свои территории».

А это значит, что дети и дальше продолжат заниматься вопросами охраны окружающей среды и реализовывать свои проекты.





Юлия Опанасюк

16 июня 2020 года



