Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Жизнь и смерть в оккупации. Орловщина присоединилась к Всероссийскому проекту «Без срока давности». Документы поднимают из закрытых спецархивов.



- Экологические проекты орловских подростков оценили на всероссийском уровне. «EcoToday», который разработали сотрудники и воспитанники «Кванториума», стал победителем онлайн-конкурса.



- Одно из самых знаменитых туристических мест Орловщины - Спасское-Лутовиново - вновь открыто гостей.



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Вести-Орёл

16 июня 2020 года



