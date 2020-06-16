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Под Орлом юный мотоциклист сбил подростка

ДТП произошло 15 июня в 23:45.


17-летний водитель, управляя мотоциклом «Сова», двигался по ул. Кооперативная, с. Русский Брод Верховского района, и в районе д. 64 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода - 2004 г.р.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Ливенскую ЦРБ. Водитель мотоцикла управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея права на управление и без мотошлема.

Госавтоинспекция Орловской области предупреждает родителей несовершеннолетних о недопустимости использования детьми транспортных средств, в том числе мототехники, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. А также о необходимости контроля за местонахождением несовершеннолетних, особенно в вечернее время!

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.


Орловское Информбюро
16 июня 2020 года
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