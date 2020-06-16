503 заболевших COVID-19 из районов Орловской области получают лечение на дому Об этом сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга.





Руководитель департамента здравоохранения Орловской области ответил на вопросы: дошли ли лекарственные препараты до районных больниц, и начали ли ими обеспечивать больных коронавирусом?



Иван Залогин: «Лекарства до районных больниц дошли. Первые медикаменты выдали 20 мая. По состоянию на вчерашний день, пациенты – 503 человека – получили медикаменты. Естественно, мы не обновляем эту информацию ежедневно, больницы отчитываются в конце недели. Таким образом, с 20 мая по 12 июня 503 человека лечение получают на дому. И в дальнейшем эта работа будет продолжена».





Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



