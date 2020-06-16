В Орле временно перестанут ходить трамваи № 1 и № 4

В связи с производством работ по замене верхнего строения участка трамвайного пути, с 15 по 21 июня введено временное ограничение движения транспортных средств на участке дороги от дома №2б по ул. Старо-Привокзальной до дома №12б по ул. Привокзальной.



Также с 22:00 19 июня по 06:00 21 июня из-за этих же работ будет закрыто движение трамваев по маршрутам №1 (на участке от железнодорожного вокзала до кольца у ТМК ГРИНН) и №4 (на участке от железнодорожного вокзала до школы №35), сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



