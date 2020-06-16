В Орле в связи с репетицией и самой церемонией возложения цветов к Вечному огню будет ограничено движение

В связи с репетицией и торжественным прохождением военнослужащих Орловского территориального гарнизона, проведением церемонии возложения цветов к Вечному огню, 24 июня с 00.00 до 11.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пушкина (от ул. Фомина до ул. 4-й Курской) и на ул. Московской (от ул. Покровской до ул. Степана Разина). Также 19 и 24 июня с 9.30 до 11.00 будет запрещено движение транспортных средств (кроме трамваев) по ул. Карачевской (от ул. 1-й Посадской до ул. Гостиной), ул. Гостиной (от ул. Карачевской до ул. Гагарина), ул. Комсомольской (от ул. 1-й Посадской до Красного моста), ул. Московской (от Красного моста до пересечения с ул. Революции), ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильского), пл. Мира между сквером Танкистов и гостиницей «Орел» (от пересечения ул. Московской и ул. Степена Разина до пересечения ул. Пушкина и ул. 4-й Курской), сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



