вторник 16.06.2020 21:02:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловщина надеется на спад заболеваемости коронавирусной инфекцией

Пример для позитива - столичный регион и соседняя Брянская область, там снижение уже началось. Сегодня глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга ответил на вопросы журналистов.


За последние сутки в регионе зарегистрировано 110 новых случаев COVID-19, но подробно глава департамента здравоохранения остановился только на двух. Вопрос был от ГТРК «Орел» и касался факта неоказания полной медицинской помощи жителям Мценска с признаками коронавируса. Люди жаловались на температуру, которая больше недели держалась около 39 градусов, сейчас то периодически поднимается, то опускается до 37, слабость, кашель. Предположительно был контакт с больным коронавирусной инфекцией. По словам заболевших, они вызвали врача, но диагноз не был поставлен, тест не сделан, лечение не прописано, положенных бесплатных лекарств не выдано.

В настоящее время, как заверил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, тест сделан, лечение прописано. Однако вопросов к орловской медицине у родственников не стало меньше.

Екатерина, родственница заболевших: «Когда к ним пришел врач, он не назначил им никакого анализа на коронавирус, не предложил обследование на компьютерной томографии. И пока я не стала бить во все инстанции, пока не стала связываться с моими коллегами из орловской прессы, с орловским правительством, не был сделан мазок на коронавирус. И что если люди уже неделю болеют коронавирусом, насколько результативным будет этот мазок?».

Если подтвердится наличие COVID, то больные имеют право на бесплатные препараты от этого заболевания. А вот есть ли они в наличии? Это был второй вопрос к руководителю департамента. Журналистов интересовало, дошли ли препараты до лечебных учреждений и в каком количестве.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Лекарства до районных больниц дошли. Первые медикаменты выдали 20 мая. По состоянию на вчерашний день, пациенты – 503 человека – получили медикаменты». 

Не менее актуальная тема для СМИ - заработают ли этим летом загородные оздоровительные лагеря. Ясности пока нет. Вопрос прорабатывается. При благоприятной пандемической обстановке в июле есть все шансы открыть первую смену.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы готовимся. Готовится и медперсонал, готовится и система образования, так как она это направление курирует, это их, так сказать, обязательство».

Говоря в целом о том, как развивается ситуация с COVID-19 в регионе, Иван Залогин подчеркнул: несмотря на то что количество заболевших не уменьшается, есть все признаки скорого наступления переломного момента. Пример для позитива - столичный регион и соседняя Брянская область, там снижение уже началось.


Оксана Гранн
16 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.