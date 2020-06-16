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С 15 июня орловские школьники смогут заниматься в малых группах

Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции о введении ограничительных мер на территории региона.


С 15 июня разрешены в режиме офлайн индивидуальные занятия (консультации) и занятия в малых группах (до 3 человек) по общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, коррекционно-развивающим программам в образовательных организациях любой формы собственности, а также у индивидуальных предпринимателей при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей.

Кроме того, в целях подготовки к единому государственному экзамену разрешено проведение 18 июня региональной апробации по обществознанию и английскому языку (письмо) без присутствия выпускников. В ходе этого мероприятия будет проводиться обучение работников пунктов проведения ЕГЭ, настройка и апробация технических средств и программного обеспечения, сообщает информационный портал Орловской области.


Вести-Орёл
16 июня 2020 года
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