С 15 июня орловские школьники смогут заниматься в малых группах Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции о введении ограничительных мер на территории региона.





С 15 июня разрешены в режиме офлайн индивидуальные занятия (консультации) и занятия в малых группах (до 3 человек) по общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, коррекционно-развивающим программам в образовательных организациях любой формы собственности, а также у индивидуальных предпринимателей при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей.



Кроме того, в целях подготовки к единому государственному экзамену разрешено проведение 18 июня региональной апробации по обществознанию и английскому языку (письмо) без присутствия выпускников. В ходе этого мероприятия будет проводиться обучение работников пунктов проведения ЕГЭ, настройка и апробация технических средств и программного обеспечения, сообщает информационный портал Орловской области.





Вести-Орёл

16 июня 2020 года



