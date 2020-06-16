Орловские торговые центры ждут сигнала к открытию 17 июня на заседании регионального оперативного штаба будет представлен календарь открытия предприятий и организаций. В торговых центрах ждут этого дня. Уже сегодня продавцы пришли, чтобы навести порядок, расставить товар. Признаются: и по работе соскучились, и финансы уже давно «поют романсы». За пока еще закрытые двери одного из крупных торговых центров Орла заглянула Татьяна Тимохина.





Торговые центры уже готовятся к постепенному выходу из изоляции. После почти трех месяцев домоседства продавцы с удовольствием пришли на работу - пока не торговать, а наводить порядок. Признаются: уже и все домашние дела переделали, и на огородах управились.



За апрель и май предприниматели получили положенные субсидии по зарплате, нашли общий язык и с арендодателями. Хотя работы не было, торговые точки остались на месте, со всем товаром.



Александр Кузнецов, директор управляющей компании торгового центра: «Были предоставлены кому-то скидка, кому-то каникулы. В большинстве для всех одинаковые условия. Что касается сохранности вещей - служба внутреннего контроля за всем этим следит».

Некоторые магазины вели продажи по интернету, однако с традиционной торговлей это не сравнить - и по общению с покупателями, и по объему продаж.



Екатерина Тарасова, генеральный директор магазина: «Была торговля дистанционная, но это минимальный объем продаж, о котором и говорить не стоит».

Владимир Ханарин в этом торговом центре арендует площадь уже давно. Его магазин пережил здесь и пожар, и не один кризис, но пандемия, как никогда, ударила по карману.



Владимир Ханарин, директор магазина: «Можем просто потерять бизнес через какое-то время, просели поставки, которые были на весенний период, они заморожены, мы частично потеряли вложенные средства, отказались даже от некоторых поставок, которые должны прийти в конце лета на осень. И сейчас, прежде чем открыться, сидим и думаем, как планировать, как минимизировать наши потери в дальнейшем».

Примерно в такой же ситуации и другие предприниматели. Поэтому с нетерпением ждут разрешения на открытие и обещают соблюдать все санитарные нормы.



Александр Кузнецов, директор управляющей компании торгового центра: «Проведена работа со всеми партнерами, чтобы они обеспечили свои магазины, торговые точки санитарными обрабатывающими средствами, чтобы были термометры для сотрудников, чтобы была разметка и прочее».

Пока в торговых центрах работают аптеки, продуктовые отделы и отделы товаров первой необходимости. Однако объявления для покупателей с надписью «Без масок не входить» на дверях магазинов уже появились.





Татьяна Тимохина

16 июня 2020 года



