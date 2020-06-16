Команда волонтеров-медиков совместно с ОНФ передали СИЗы в орловские медучреждения Жизненно-необходимый для медицинского персонала груз получили в больницах имени Боткина, имени Семашко, НКМЦ имени Круглой, областной клинической больнице и в поликлинике № 2. Везде звучали слова благодарности за возможность спокойно работать в «красной зоне».





В течение двух с половиной месяцев волонтеры помогали людям старшего возраста с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. На этот раз перед ними была поставлена задача доставить очередную партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников. В коробках с логотипом «Мы вместе» одноразовые и многоразовые защитные костюмы, маски, бахилы, респираторы, экраны.



Орловская областная клиническая больница пациентов с COVID-19 принимает в течение последней недели. На данный момент здесь 73 случая заражения. Все пациенты находятся в отдельном корпусе. Для врачей, которые с ним работают, активисты регионального отделения ОНФ и волонтеры-медики доставили необходимые средства индивидуальной защиты.



В среднем в сутки здесь работает бригада медиков из двухсот человек. Каждого нужно обеспечить средством индивидуальной защиты.



Вадим Мурадян, главный врач областной клинической больницы: «Во всех отделениях, а ковид может оказаться в любом подразделении, нужно чтобы был щиток, маска - не ниже FFP3, халат. Вот считайте: 200 умножаем на 4, Это нужно на каждый день».

Еще больше СИЗов требуется в больнице имени Боткина. Здесь, практически, весь стационар переведен под пациентов с коронавирусной инфекцией.



Александр Лялюхин, главный врач больницы им. Боткина г. Орла: «У нас находится 267 пациентов. Расход средств защиты крайне высок, поэтому мы благодарно любой помощи».

Пятую часть коек занимают медицинские сотрудники - они в данный момент находятся тут на лечение.



Встретили волонтеров и во второй поликлинике города Орла. Специальная экипировка жизненно необходима для выездных бригад - чтобы не пополнять число заболевших.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 г. Орла: «Если наши медработники в первую очередь будут обеспечены СИЗами, они не будут болеть, значит будет кому оказывать медицинскую помощь».

А в помощи сейчас остро нуждаются 510 орловцев с подтвержденным COVID-19.





Анна Вайсергисер

16 июня 2020 года



