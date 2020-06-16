Сегодня музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» распахнул свои двери Для посетителей открыта парковая зона. Утром уже провели первые индивидуальные и групповые экскурсии. Всё, кроме внутренних экспозиций, будет перемещаться на улицу. Под открытым небом пройдут выставки, зазвучит живая музыка, появится прокат лодок и велосипедов, и даже библиотека переедет на свежий воздух.





Добро пожаловать! Парковые ворота в 40 гектаров покоя, тенистых аллей и истории наконец распахнуты.



Ольга Ильина, контролер музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Сегодня у нас открытие, пошли первые люди, у нас очень много нового, мы всех ждем, приезжайте к нам!».

Погулять можно и без экскурсовода, достаточно скачать мобильное приложение и QR-код тут же, на входе, и сразу получите полную информацию обо всем, что сейчас есть в парке. Теперь на аллеях появилась удобная навигация, заблудиться невозможно, зато даже к самым потаенным уголкам можно добраться легко. К одному из них мы прогулялись вместе с директором музея-заповедника Сергеем Ступиным.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «В этом месте Тургенев просил камердинера поставить флигелек, а мы поставили беседку. Я думаю, что она стала украшением парка и будет интересна гостям как фотозона».

Ажурная беседка просматривается с двух сторон пруда. Она далеко не единственное новшество. Буквально на днях на еловой аллее установят скамейки-тачки, которые можно укатить в тенёк и наслаждаться чтением под пение птиц. Вся жизнь Спасского в эти дни будет сосредоточена в парковой зоне.



Через десять дней замечательные картины орловского художника Дышленко отправятся на открытый воздух в парк и будут стоять именно в тех местах, где были написаны, так что можно будет сравнить, как изменился пейзаж двадцать лет спустя.



Сейчас вовсю идет подготовка к большому Тургеневскому празднику, который пройдет здесь 27 июня.



Сергей Ступин, директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Мы представим квесты и мастер-классы, любой желающий сможет поучаствовать в реконструкции-чаепитии вместе с персонажами 19 века и пофотографироваться. У нас откроется игровая зона, где можно будет поиграть в крокет, серсо, бадминтон. Уже начал действовать Аптекарский огород».

На огороде, разбитом в честь матери писателя, душистые травы для чая и другие очень полезные растения. Вместе с мятой, мелиссой, шалфеем растут и грандиозные планы. Со временем здесь высадят кустарники смородины, крыжовника, малины, куманики – такие же, как у Варвары Петровны.



Со временем, как обещают сотрудники, появится и оранжерея. Обойти пешком все аллеи и тайные уголки парка - приятное занятие, но тем, кто пешком ходить не очень любит, можно взять напрокат велосипеды и объехать еще 40 гектаров припарковых угодий. А буквально на днях здесь состоится презентация тура-конструктора.



Ирина Никишонкова, заместитель директора по развитию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»: «Это несколько экскурсий, квестов, мастер-классов и музейных занятий, и каждый желающий сможет составить собственное расписание дня».

В уютных, «заглазных» местах, как их называют сотрудники, появились лесные площадки для отдыха и перекуса, обещают даже рыбалку. Спустя неделю на водной глади появятся прокатные лодки, и Спасское обещает если не море, то пруд удовольствия точно.





Эва Стасюлевич

16 июня 2020 года



