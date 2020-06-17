Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Обратный отчет. Уже завтра появится календарь открытия магазинов и кафе.



- Защита тех, кто борется с коронавирусом. Активисты ОНФ и волонтеры-медики передали больницам коробки с халатами и масками.



- Сегодня - первый день работы избирательных участков, и обучения - для сотрудников комиссий.



- Спасское-Лутовиново сегодня распахнуло двери. Какие еще новшества ждут посетителей?





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Вести-Орёл

16 июня 2020 года



