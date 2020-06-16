Сегодня в Орловской области открыли двери избирательные участки Всего их в области 723. 1 июля граждане нашей страны смогут выразить свое мнение по вопросу изменений в Конституцию. И те, кто в этот день будет находиться далеко от места регистрации, сможет подать заявление о голосовании по месту пребывания. Наш корреспондент Мария Семак побывала на одном из участков и узнала, как подать заявление. А так же проверила, соблюдаются ли меры защиты здоровья в условиях пандемии.





Участок №133. Обычно здесь стоят столы, сидят наблюдатели и члены избирательной комиссии. Сейчас достаточно одной небольшой комнаты, на входе в которую встречают с тепловизором. После измерения температуры, и при условии, что она в норме, можно проходить в пункт приема заявлений. Паспорт предъявляется дистанционно - документ показывают издалека.



Сегодня первый день работы избирательных участков. Принимаются заявления о голосовании по месту пребывания - чтобы каждый гражданин мог воспользоваться своим законным правом выразить свое мнение по вопросу одобрения поправок в Конституцию страны. Такое заявление можно подать до воскресенья 21 июня.



Галина Зарочинцева, председатель избирательной комиссии №133 г. Орла: «В рабочие дни мы работаем с 16:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 14:00. Человек может прийти лично, но можно и по телефону. Мы принимаем и голосование на дому. Записываем в реестр приема заявок».

Информация о полученных заявлениях обрабатывается ежедневно.



Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Далее эта информация отправляется в места постоянной регистрации избирателей. Там они исключаются из списка избирателей и включаются уже непосредственно в том участке, на котором участник голосования принял решение проголосовать. Также избирателю дается отрывной талончик с напоминанием о том, на каком избирательном участке он проголосует».

Чтобы максимально снизить риск заражения - все поверхности в пункте приема обрабатывают антисептиком. Обеспечение санитарной безопасности на участках для голосования и неукоснительное соблюдение мер, предупреждающих потенциальное распространение новой коронавирусной инфекции, определены Владимиром Путиным в качестве приоритетных задач при проведении общероссийского голосования. И в нашем регионе поставленные задачи выполняют.



Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Для обеспечения безопасности участников общероссийского голосования, членов избирательных комиссий всех уровней, наблюдателей, представителей СМИ, в Орловскую область доставлено все необходимое. Это медицинские маски, антисептики, одноразовые перчатки, термометры, дезинфекционные коврики. В ближайшее время все это будет доставлено до самого отдаленного участка Орловщины».

Обеспечены средствами индивидуальной защиты и операторы КОИБов. Сегодня у них началось обучение. В программе курса - теория, практика, тестирование комплекса обработки избирательных бюллетеней. Электронная система подсчета голосов не только позволяет значительно сэкономить время при подведении результатов, но и тоже обеспечивает безопасность - самого голосования. Обмануть умную машину невозможно. Она считывает каждый бюллетень детально.



Александр Пикалов, инструктор: «На некорректных бюллетенях, на которых поставлено не предусмотренное законом количество отметок, то есть более одной, на оборотной стороне он ставит красным маркером печать. И на бюллетене, где нет отметок, также ставит печать. И эти бюллетени КОИБ не посчитает».

Всего в регионе - 723 избирательных участка. На некоторых из них установят КОИбы.



Аркадий Полотовский, начальник информационного управления избирательной комиссии Орловской области: «Общее количество участков, на которых будет использоваться данная техника, - 66. 8 - в Ливнах, 6 - в Мценске, остальные в Орле».

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля включительно. Участники голосования могут реализовать свое право как на участках для голосования, так и на дому.





Мария Семак

16 июня 2020 года



