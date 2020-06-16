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В Орловской области зарегистрировано 323 семейных очага COVID-19

Эту информацию озвучил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.


На территории Орловской области зарегистрировано 323 семейных очага, с количеством пострадавших 1 240 человек. В частности, за последнюю неделю выявлено 42 семейных очага с числом пострадавших 138 человек.

В настоящее время под наблюдением Роспотребнадзора также остаются 5 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших 462 человека. Очаги выявлены: в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, Орловской областной клинической больнице, Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе и Орловской психиатрической больнице специализированного типа. По словам Александра Румянцева, ситуацию удалось стабилизировать в Специализированном доме ребенка и Крупышенском доме ветеранов.


Орловское Информбюро
16 июня 2020 года
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