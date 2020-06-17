Три орловских подростка предстанут перед судом Их обвиняют в тайном хищении автомобиля.





Завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).



Следствием установлено, что 13 февраля 2020 года в Советском районе города Орла обвиняемые совершили тайное хищение автомобиля марки «ЗАЗ 110307», откатив его на берег реки. Завести транспортное средство злоумышленникам не удалось, они облили автомобиль бензином и подожгли.

Своими преступными действиями обвиняемые причинили собственнику автомобиля ущерб в сумме 28 тысяч рублей.



Несовершеннолетние вину признали, в содеянном раскаялись.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



