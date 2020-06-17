В агропромышленный комплекс Орловщины в этом году планируется инвестировать 12,2 млрд рублей

За 2015-2019 годы в АПК Орловщины инвестировано более 35 млрд рублей. В прошлом году на территории региона реализовано четыре крупных инвестиционных проекта, среди них тепличные комплекс и завод по производству сыра. Общий объем инвестиций превысил 6,2 млрд рублей, было создано 519 рабочих мест.



В 2020 году планируют ввести свиноводческие цеха убоя, селекционно-семеноводческий и центр зерновых и бобовых культур, маслоэкстракционный цех, что даст плюсом более 600 рабочих мест. Общий объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



