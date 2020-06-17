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Дом № 15 по Кромскому шоссе в Орле не признан аварийным

Он находится в ожидании капремонта. В Орловской мэрии прокомментировали ситуацию.


Информацию о плачевном состоянии постройки жильцы разместили в соцсетях. В настоящее время здание бывшего общежития не имеет управляющей компании и стремительно приходит в упадок. Протекает кровля и канализация, стены заселяют грибок и плесень, а электропроводка плавится и искрит. По словам жителей, в доме уже разрушается капитальная кладка и перекрытия. Однако в мэрии убеждены: ситуация далека от критической.

Леонид Захарченко, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла:
«Несмотря на то, что мы называем данный дом брошенным, администрация за ним следит. За счет муниципальных средств он готовится к осенне-зимнему периоду. В целях предотвращения аварийных ситуаций решением КЧС с муниципальным предприятием ЖРЭП (Заказчик) заключен договор на аварийное обслуживание. Данный дом аварийным не признан. В настоящий момент он находится в программе по капитальному ремонту. Этап - 2021-23 года».



Иван Суверин
17 июня 2020 года
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