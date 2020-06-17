В Орловской области 67 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 3858 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 17 июня выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1946. Выздоровели – 1868. Умерло 44 человека.







Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



