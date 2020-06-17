1802 жителя Орла больны коронавирусом На сегодня в Орловской области подтверждено 67 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба на 17 июня в Орловской области зарегистрировано 3858 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1946 человек, выздоровели 1868 человек. 44 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1802 жителей Орла, 479 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 364 – в Орловском районе, 115 – в Болховском районе, 89 – в Урицком районе, 84 – в Ливнах, 81 – в Дмитровском районе, 80 – в Хотынецком районе, 79 – в Новодеревеньковском районе, 65 – в Новосильском районе, 63 – в Свердловском районе, 57 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Кромском районе, 52 – в Верховском районе, 49 – в Знаменском районе, 48 – в Глазуновском районе, 46 - в Ливенском районе, 45 – в Покровском районе, 34 – в Колпнянском районе, по 32 – в Троснянском и Малоархангельском районах, 28 – в Должанском районе, 27 – в Залегощенском районе, 19 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 16 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.









Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



